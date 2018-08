Три военных НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

Террорист-смертник подорвался на востоке Афганистана в воскресенье, 5 августа, сообщили представители миссии НАТО «Решительная поддержка».

По информации Resolute Support Mission, три военных миссии НАТО в Афганистане погибли при атаке смертника. Террорист подорвался во время патрулирования совместно с афганскими военными. Пострадал еще один военный миссии и два солдата армии.

Афганская национальная полиция и армия при поддержке миссии Североатлантического альянса работают вместе, чтобы сохранить безопасность в Кабуле. В 2014 году боевой контингент стран НАТО вывели из Афганистана и создали небоевую миссию «Решительная поддержка».

Three Resolute Support service members killed on a patrol, August 5, in eastern #Afghanistan. Additionally, two Afghan National Army soldiers injured and @USFOR_A confirms one American service member injured. Our thoughts are w/ family and friends of those fallen and injured. pic.twitter.com/f2O0lTASFH