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 Три военных НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

Три военных НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане
12:16   5 Августа 2018
Весь мир

Три военных НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

Три военных НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

Террорист-смертник подорвался на востоке Афганистана в воскресенье, 5 августа, сообщили представители миссии НАТО «Решительная поддержка».

По информации Resolute Support Mission, три военных миссии НАТО в Афганистане погибли при атаке смертника. Террорист подорвался во время патрулирования совместно с афганскими военными. Пострадал еще один военный миссии и два солдата армии.

Афганская национальная полиция и армия при поддержке миссии Североатлантического альянса работают вместе, чтобы сохранить безопасность в Кабуле. В 2014 году боевой контингент стран НАТО вывели из Афганистана и создали небоевую миссию «Решительная поддержка».

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #афганистан #общество #весь мир #resolute support mission
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