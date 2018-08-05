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11:44   5 Августа 2018
Весь мир

Ураган «Гектор» сформировался в Тихом океане

Ураган «Гектор» сформировался в Тихом океане

Национальный центр США по слежению за ураганами присвоил «Гектору» четвертую категорию, предпоследний класс опасности, — жестокий тропический циклон.

По информации NHC, ураган сформировался в Тихом океане. «Гектор» находится в более чем двух тысяч километров от Гавайских островов. Сохраняется высокая вероятность образования тропических циклонов в течение следующих 48 часов. Ураган продвигается на запад со скоростью 19 километров в час. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #тихий океан #ураган #гектор
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