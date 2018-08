Ураган «Гектор» сформировался в Тихом океане

Национальный центр США по слежению за ураганами присвоил «Гектору» четвертую категорию, предпоследний класс опасности, — жестокий тропический циклон.

По информации NHC, ураган сформировался в Тихом океане. «Гектор» находится в более чем двух тысяч километров от Гавайских островов. Сохраняется высокая вероятность образования тропических циклонов в течение следующих 48 часов. Ураган продвигается на запад со скоростью 19 километров в час.

5 PM PDT: Two disturbances, #EP94 and #EP95, located between Hector and TD 11-E, have a high chance of tropical cyclone formation during the next 48 hours. For more information on these systems, please see the latest Tropical Weather Outlook at https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/bpfb0mce9V