Полиция в американском Портленде применила против демонстрантов светошумовые гранаты

В американском городе Портленд местные полицейские разогнали акцию протеста, применив светошумовые гранаты.

Об этом в воскресенье сообщает информационный портал The Oregonian, отмечая также, что несколько участников демонстрации были задержаны.

В частности, как сообщают СМИ, митинг проводился членами группы Patriot Prayer, которые поддерживают президента США Дональда Трампа. Их акция привлекла внимание противников американского лидера - группы молодых людей, называющих себя антифашистами. Участники двух группировок принялись оскорблять друг друга с противоположных сторон улицы, в какой –то момент активистам показалось мало размахивать баннерами, и они начали кидать друг в друга камнями и бутылками. В этот момент полицейские потребовали от них прекратить беспорядки и разойтись. Протестующие не подчинились.

Video shows a struggle for a flag and then a black-clad person hit this dude in the head before he drops. I was watching the blood pour out of his head and into the street. #DefendPDX #AllOutPDX pic.twitter.com/KPRk1D8l00 — PDX Mike Bivins (@itsmikebivins) 4 августа 2018 г.

После того, как журналист местного издания The Oregonian получил удар бутылкой по голове и был госпитализирован на скорой помощи, полиция применила против активистов светошумовые гранаты. В ходе разгона, как отмечается, участники акции бросали в полицейских петарды, дымовые шашки, камни и другие предметы.

Our colleague @edercampuzano is on his way to urgent care, bloodied, but OK. He was struck with a bottle as police fired flash bangs at counter-protesters. #alloutpdx #patriotprayer pic.twitter.com/DsP1t7ikxw — Shane D. Kavanaugh (@shanedkavanaugh) 4 августа 2018 г.

Четверо хулиганов задержаны, отмечается, что у них изъято оружие – какое именно не уточняется.

Exploding Portland Police flash grenade used on antifa earlier, before and after. The explosion is really bright, and loud. #DefendPDX #AllOutPDX pic.twitter.com/ju7koNyc1m — PDX Mike Bivins (@itsmikebivins) 5 августа 2018 г.