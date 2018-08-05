Чиновник обматерил «пьяных» селян во время торжественного открытия фонаря

В деревнях Оленинского района Тверской области освещение улиц восстанавливают с нуля в рамках Программы поддержки местных инициатив.

Глава Оленинского района Олег Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец, но не выдержал критики «нетрезвых гостей». Жительница села поинтересовалась, нельзя ли фонарь перевесить или хотя бы развернуть, так, чтобы он освещал дорогу, ведущую к водокачке, а не нежилой дом. Женщина предложила повесить фонарь у автобусной остановки.

Дубов назвал присутствующих «гопотой, подогретой алкоголем» Вместо праздничной программы на площадке перед школой началась словесная перепалка. Глава Оленинского района, как сообщает издание «Караван + Я», сказал, что это не «их ума дело». Мужчина, который живет в Санкт-Петербурге, но приехал в гости к матери, резко высказался в адрес чиновника, но цензурно.

Глава района, со слов очевидцев, ответил «пошел ты… лысый урод». Дубов добавил, что после случившегося дальнейшее участие села Холмец в Программе поддержки местных инициатив стоит под большим вопросом. По его словам, территории, где допускаются протестные акции, неважно, со стороны жителей или гостей, не могут рассчитывать на какое-либо понимание или поддержку со стороны района.