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11:13   5 Августа 2018
Россия

СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу

СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу

Для установления причины гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, убитых в Центральноафриканской республике, их тела отправлены на экспертизу.

Об этом в воскресенье утром на своем официальном сайте сообщает Следственный комитет РФ. При этом пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко рассказала, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве на территории ЦАР троих российских журналистов были допрошены их родственники, которых признали потерпевшими.

По словам Петренко, следователи, выясняя все обстоятельства произошедшего, проводят допросы также коллег и друзей погибших журналистов, которые возможно обладают какой-либо информацией об организации поездки в Африку.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева доставили в Москву.

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Автор: Александр Люблинский
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