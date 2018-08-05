СМИ: В Таиланде от наводнения пострадали более 70 тысяч человек

На северо-востоке Таиланда от вызванных проливными дождями наводнений пострадали жители девяти провинции – Накхонпханома, Мукдахана, Амнат Чароена, Убон Ратчатхани, Бунгкана, Сакон Накхона, Рой Ета, Каласина и Ясотхона.

Об этом в воскресенье сообщает издание Bangkok Post, отмечая, что от наводнений в общей сложности пострадали более 70 тысяч жителей королевства. В одной только провинции Накхонпханом вышедшая из берегов река Меконг затопила 12 жилых районов, нанеся ущерб 12,2 тысячи домашних хозяйств и 26,8 тысячи местных жителей. Всего, по данным издания, под водой оказались 28,7 тысяч гектаров земли.

В провинции Мукдахан вода затопила территорию площадью 4,5 тысяч гектаров, на которой располагались 11,4 тысячи ферм и проживали 38,3 тысячи человек.

Несмотря на уже нанесенный ущерб, стихия не успокаивается. По прогнозу синоптиков, вплоть до 9 августа на севере и северо-востоке Таиланда ожидается продолжение сильных ливней.