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 Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

Чиновник обматерил «пьяных» селян во время торжественного открытия фонаря

Чиновник обматерил «пьяных» селян во время торжественного открытия фонаря

 СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу

СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу
Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

 В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

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СМИ: В Таиланде от наводнения пострадали более 70 тысяч человек

СМИ: В Таиланде от наводнения пострадали более 70 тысяч человек

 Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

10:39   5 Августа 2018
Весь мир

Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

В пятницу, 3 августа, из Ливана через пункт пропуска «Джейдет-Ябус» прошли 228 сирийцев, из них 116 детей и 68 женщин, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев МО РФ.

По информации российского министерства обороны, с 18 июля 2018 года с территории Ливана вернулись пять тысяч 186 беженцев, в том числе через пункты пропуска «Земрани» – две тысячи 893, «Джейдет-Ябус» – тысяча 770, «Эль-Дабусия» – 251, «Аль-Кусайр» – 272 сирийцев. С Иордании через пункт пропуска «Насиб» прошли 318 беженцев. 

Предварительно, на территориях 45 государств находятся шесть миллионов 956 тысяч 573 сирийских беженца, из них более двух миллионов женщин и трех миллионов детей. Власти САР возвращают беженцев на родину. В круглосуточном режиме работают десять пунктов пропуска сирийцев. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #беженцы #общество #весь мир
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