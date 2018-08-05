Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

В пятницу, 3 августа, из Ливана через пункт пропуска «Джейдет-Ябус» прошли 228 сирийцев, из них 116 детей и 68 женщин, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев МО РФ.

По информации российского министерства обороны, с 18 июля 2018 года с территории Ливана вернулись пять тысяч 186 беженцев, в том числе через пункты пропуска «Земрани» – две тысячи 893, «Джейдет-Ябус» – тысяча 770, «Эль-Дабусия» – 251, «Аль-Кусайр» – 272 сирийцев. С Иордании через пункт пропуска «Насиб» прошли 318 беженцев.

Предварительно, на территориях 45 государств находятся шесть миллионов 956 тысяч 573 сирийских беженца, из них более двух миллионов женщин и трех миллионов детей. Власти САР возвращают беженцев на родину. В круглосуточном режиме работают десять пунктов пропуска сирийцев.