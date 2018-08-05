Два человека погибли под Челябинском при столкновении микроавтобуса и грузовика

В результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе М-5 «Урал» в Аштинском районе Челябинской области два человека погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом в воскресенье утром сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления регионального МВД.

В частности, сообщается, что столкнувшиеся микроавтобус «Ивеко» и грузовой автомобиль Man следовали в попутном направлении. За рулем микроавтобуса находился мужчина 1985 года рождения, от полученных при столкновении травм он скончался на месте, так же, как и один из его пассажиров – мужчина 1986 года рождения. Еще пятеро пассажиров микроавтобуса получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.