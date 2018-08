Колумбия назвала абсурдом обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Венесуэльский лидер Николас Мадуро привык обвинять Колумбию во всех ситуациях, передает министерство иностранных дел страны.

По информации МИД, у Мадуро нет никаких оснований заявлять, что президент страны Хуан Мануэль Сантос, правительство или колумбийский народ причастны к предполагаемому покушению.

Дроны с взрывчаткой взорвались во время парада. Беспилотник, который подлетел к трибуне руководства страны, где выступал Мадуро, сбили. Пострадали семеро военных. Мадуро заявил, что покушение организовали колумбийские правые силы в сотрудничестве с президентом Сантосом.

Breaking: Venezuelan information minister confirms that drones carrying explosives were used in a failed assassination attempt on President Maduro. TV transmissions were forced to be cut short while Maduro was making a live speech. pic.twitter.com/UlHWrt1D6D