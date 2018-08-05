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 СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу

СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу
Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

 В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму
СМИ: В Таиланде от наводнения пострадали более 70 тысяч человек

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10:17   5 Августа 2018
Весь мир

Колумбия назвала абсурдом обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Колумбия назвала абсурдом обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Венесуэльский лидер Николас Мадуро привык обвинять Колумбию во всех ситуациях, передает министерство иностранных дел страны.

По информации МИД, у Мадуро нет никаких оснований заявлять, что президент страны Хуан Мануэль Сантос, правительство или колумбийский народ причастны к предполагаемому покушению. 

«Мы требуем уважения к президенту Сантосу», — подчеркнули в МИД Колумбии.

 

Дроны с взрывчаткой взорвались во время парада. Беспилотник, который подлетел к трибуне руководства страны, где выступал Мадуро, сбили. Пострадали семеро военных. Мадуро заявил, что покушение организовали колумбийские правые силы в сотрудничестве с президентом Сантосом.

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Автор: Анатолий Кубарев
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