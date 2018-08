Президент Никарагуа осудил покушение на Мадуро

Напали «трусливые террористы и преступники, заявил никарагуанский лидер Даниэль Ортега. По его словам, Манагуа узнала о попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и осудила правые силы .

Правительство Никарагуа считает, что на Мадуро напали правые политические силы Колумбии, которые «проиграли везде и полны ненависти». Президент Венесуэлы также обвинил колумбийские правые силы в подготовке покушения.

Whoa. The dystopian future we should be worried about happening real time—killer drone strike against Venezuelan Pres Maduro. pic.twitter.com/P4f2TlEKxy