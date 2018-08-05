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 СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу

СК РФ направил тела журналистов, убитых в ЦАР, на экспертизу
Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

 В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму
СМИ: В Таиланде от наводнения пострадали более 70 тысяч человек

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 Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

Минобороны РФ: 228 беженцев вернулись в Сирию с Ливана

9:33   5 Августа 2018
Весь мир

Кубинские власти осудили покушение на Мадуро

Кубинские власти осудили покушение на Мадуро

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро Рус и кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудили попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что власти страны поддерживают венесуэльского коллегу Мадуро, гаванское правительство и гражданско-военный союз боливарианского и чавистского народа.

 

Президент Венесуэлы обвинил в случившемся правые силы, которые сотрудничали с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом. По словам Мадуро, некоторые из организаторов покушения живут во Флориде. Гавана попросила у Вашингтона помощи в борьбе с этими «террористическими группами».

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #венесуэла #мадуро #куба
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