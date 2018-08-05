Кубинские власти осудили покушение на Мадуро
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро Рус и кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудили попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что власти страны поддерживают венесуэльского коллегу Мадуро, гаванское правительство и гражданско-военный союз боливарианского и чавистского народа.
El 14/Julio 2017 el General de Ejército @RaulCastroR advirtió: “Alertamos hoy que quienes pretenden derrocar por vías inconstitucionales, violentas y golpistas a la Revolución Bolivariana y Chavista asumirán una seria responsabilidad ante la historia”. Vía @CubaMINREX pic.twitter.com/bzVrBxqMyl— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) 5 августа 2018 г.
Президент Венесуэлы обвинил в случившемся правые силы, которые сотрудничали с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом. По словам Мадуро, некоторые из организаторов покушения живут во Флориде. Гавана попросила у Вашингтона помощи в борьбе с этими «террористическими группами».
Me sumo a la enérgica condena por el atentado en contra de Nicolás Maduro Nunca he simpatizado ni con el ni con Chávez pero no hay asesino más infame que el que con explosivos detonados a larga distancia opera vs su objetivo pic.twitter.com/EcBOH3Dj4R— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) 5 августа 2018 г.