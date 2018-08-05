Кубинские власти осудили покушение на Мадуро

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро Рус и кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудили попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что власти страны поддерживают венесуэльского коллегу Мадуро, гаванское правительство и гражданско-военный союз боливарианского и чавистского народа.

El 14/Julio 2017 el General de Ejército @RaulCastroR advirtió: “Alertamos hoy que quienes pretenden derrocar por vías inconstitucionales, violentas y golpistas a la Revolución Bolivariana y Chavista asumirán una seria responsabilidad ante la historia”. Vía @CubaMINREX pic.twitter.com/bzVrBxqMyl — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) 5 августа 2018 г.

Президент Венесуэлы обвинил в случившемся правые силы, которые сотрудничали с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом. По словам Мадуро, некоторые из организаторов покушения живут во Флориде. Гавана попросила у Вашингтона помощи в борьбе с этими «террористическими группами».