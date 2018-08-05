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Жилищные кредиты дольщиков Urban Group будут рефинансированы

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9:02   5 Августа 2018
Россия

Жилищные кредиты дольщиков Urban Group будут рефинансированы

Жилищные кредиты дольщиков Urban Group будут рефинансированы

Ипотечные кредиты дольщиков Urban Group пересчитают. Прием заявок будет открыт 6 августа. Ставка снизится до 8,75 %, а по госпрограмме «Семейная ипотека» – до 6 %, сообщает ДОМ.РФ на своем портале.

Поскольку права дольщиков были нарушены, финансовую нагрузку на них решили снизить. Льготная ставка будет доступна семьям, у которых появился второй (и так далее) ребенок. Заявку можно оформить как на портале ДОМ.РФ, так и в центрах приема документов.

Ранее пять членов Urban Group обанкротились, и продажа жилья была на время прекращена. Для завершения строительства пришлось привлечь правительственный бюджет, а также деньги Фонда защиты прав граждан. Строительство инфраструктуры будет продолжено за счет бюджета Подмосковья.

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Автор: Мария Милкевич
#ипотека #кредиты #дольщики #urban group
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