Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»

Бывший американский посол в России Майкл Макфол назвал назначение актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД «отчаянным». Так он прокомментировал у себя в Twitter сообщение МИД РФ.

Далее Макфол спросил, есть ли у Сигала российское гражданство. «Это будет «интересным», – написал он.

Гражданином РФ Сигал стал два года назад. Актер получил паспорт из рук президента Путина.

Сигал всегда стремился улучшить отношения между Россией и Америкой и благодарен за то, что теперь будет заниматься этим официально.