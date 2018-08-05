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 Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»

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Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

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В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму
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 Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»

Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»
7:50   5 Августа 2018
Весь мир

Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»

Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»

Бывший американский посол в России Майкл Макфол назвал назначение актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД «отчаянным». Так он прокомментировал у себя в Twitter сообщение МИД РФ.

Далее Макфол спросил, есть ли у Сигала российское гражданство. «Это будет «интересным», – написал он.

Гражданином РФ Сигал стал два года назад. Актер получил паспорт из рук президента Путина.

Сигал всегда стремился улучшить отношения между Россией и Америкой и благодарен за то, что теперь будет заниматься этим официально.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #макфол #сигал
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