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 Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК
Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

 В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму
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 В Сирии восстановлен разрушенный террористами христианский монастырь

В Сирии восстановлен разрушенный террористами христианский монастырь
7:29   5 Августа 2018
Весь мир

В Сирии восстановлен разрушенный террористами христианский монастырь

В Сирии восстановлен разрушенный террористами христианский монастырь

В провинции Дамаск вновь открылся христианский монастырь святой Феклы в Маалуме. Настоятель монастыря отец Ильяс сообщил, что церковь практически полностью восстановлена.

Священник рассказал, что ремонт завершен на 90 %. В Маалуме вновь появились туристы. По словам настоятеля, «церковь ожила».

Сирия возвращается к мирной жизни. Возвращаются и монахини, уехавшие из-за войны. Сам священник приехал, как только стало известно, что территория освобождена от боевиков.

Как сообщалось ранее, в Сирии заработала государственная программа по восстановлению жилья и инфраструктуры в провинции Алеппо. Минобороны и МИД РФ составили план возвращения сирийских беженцев в свои дома. Семьям раздают деньги и помогают в восстановлении жилищ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #беженцы #монастырь #маалум
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