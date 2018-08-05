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Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК
Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

 В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму
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7:07   5 Августа 2018
Весь мир

Крупнейшие аэропорты Европы будут катастрофически загружены

Крупнейшие аэропорты Европы будут катастрофически загружены

Главные европейские аэропорты к 2040 году будут загружены катастрофически. Об этом говорится в исследовании Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Евроконтроль уточняет, что 20 лет спустя количество рейсов увеличится на четыре миллиона, а пассажиропоток возрастет на 360 миллионов. В результате рейсы будут задерживаться в семь раз чаще, чем сейчас, на срок от часа и более. Это затронет примерно полмиллиона человек. Всему виной, по мнению специалистов, станет развитие авиакомпаний-лоукостеров.

Чтобы избежать этих проблем, предлагается увеличить действующие аэропорты или же уменьшить количество рейсов, повысив при этом вместимость самолетов. Кроме этого необходимо строить новые аэропорты в регионах.

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Автор: Мария Милкевич
#аэропорт #евроконтроль
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