Крупнейшие аэропорты Европы будут катастрофически загружены

Главные европейские аэропорты к 2040 году будут загружены катастрофически. Об этом говорится в исследовании Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Евроконтроль уточняет, что 20 лет спустя количество рейсов увеличится на четыре миллиона, а пассажиропоток возрастет на 360 миллионов. В результате рейсы будут задерживаться в семь раз чаще, чем сейчас, на срок от часа и более. Это затронет примерно полмиллиона человек. Всему виной, по мнению специалистов, станет развитие авиакомпаний-лоукостеров.

Чтобы избежать этих проблем, предлагается увеличить действующие аэропорты или же уменьшить количество рейсов, повысив при этом вместимость самолетов. Кроме этого необходимо строить новые аэропорты в регионах.