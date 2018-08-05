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Экспорт сельхозпродукции из Египта в Россию значительно вырос

Экспорт сельхозпродукции из Египта в Россию значительно вырос

 Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК
Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

 В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму
Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»

Бывший посол США: назначение Сигала спецпредставителем МИД «отчаянно» и «интересно»

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В Сирии восстановлен разрушенный террористами христианский монастырь
6:50   5 Августа 2018
Весь мир

Президент США опять назвал ВТО всеобщим бедствием

Президент США опять назвал ВТО всеобщим бедствием

Трамп в очередной раз заявил, что ВТО – «всеобщее бедствие». Также он подверг критике американских политиков за то, что они десятилетиями допускали разграбление национальных богатств.

Трамп считает, что его предшественники просто не понимали, что они делают. Выступая в Огайо, Трамп заявил, что штат лишился более 200 тысяч рабочих мест в сфере промышленности после вступления Китая в ВТО.

В апреле Трамп писал, что Всемирная торговая организация, давая Китаю преференции, поступает несправедливо, и что Штаты будут требовать ее преобразования.

Ранее сообщалось о желании президента США выйти из ВТО, хотя он лично отрицал эти заявления.

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Автор: Мария Милкевич
#китай #трамп #вто
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