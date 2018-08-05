Президент США опять назвал ВТО всеобщим бедствием

Трамп в очередной раз заявил, что ВТО – «всеобщее бедствие». Также он подверг критике американских политиков за то, что они десятилетиями допускали разграбление национальных богатств.

Трамп считает, что его предшественники просто не понимали, что они делают. Выступая в Огайо, Трамп заявил, что штат лишился более 200 тысяч рабочих мест в сфере промышленности после вступления Китая в ВТО.

В апреле Трамп писал, что Всемирная торговая организация, давая Китаю преференции, поступает несправедливо, и что Штаты будут требовать ее преобразования.

Ранее сообщалось о желании президента США выйти из ВТО, хотя он лично отрицал эти заявления.