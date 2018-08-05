Мадуро сообщил, что несколько подозреваемых в покушении арестовано

Президент Венесуэлы обратился к народу и рассказал, что несколько подозреваемых в покушении на его жизнь арестовано. Также он сообщил, что часть организаторов взрыва находится в США.

Президент Венесуэлы заявил, что к произошедшему, вероятно, имеет отношение и колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос. Его подозревают в сговоре с правыми силами Колумбии и Венесуэлы.

Мадуро надеется, что власти США в состоянии бороться с террористическими группировками, атакующими мирные страны.

Президент пообещал виновным максимальное наказание.

Ответственность за покушение уже взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты», сообщив об этом в Twitter. Также сообщалось об анонимном заявлении пожарной службы, что причиной взрыва стал газовый баллон в одной из квартир в районе проведения парада.