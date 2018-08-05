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Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

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 Пхеньян подверг критике «ядерные амбиции» Японии

Пхеньян подверг критике «ядерные амбиции» Японии
5:33   5 Августа 2018
Весь мир

Пхеньян подверг критике «ядерные амбиции» Японии

Пхеньян подверг критике «ядерные амбиции» Японии

Комитет Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Япония «стремится реализовать свои амбиции по ядерному вооружению».

Накануне годовщины ядерной атаки на Хиросиму комитет подготовил и обнародовал доклад, в котором говорится, что Япония считает себя единственной в мире страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, и официально выступает против ядерного вооружения. 

Однако, гласит документ, на протяжении многих лет Япония стремится также иметь ядерное вооружение. Еще в 1930-е годы в стране начались исследования и разработки в этой области.

В апреле северокорейские власти создали особую группу по вопросам переговоров с Японией. На ее организацию вдохновила сингапурская встреча Ким Чен Ына с Трампом.

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #япония #трамп #ким чен ын #ядерное оружие #хиросима
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