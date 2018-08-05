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Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

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4:56   5 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Советский и латвийский журналист Артур Приедитис заявил, что жизнь латышей нельзя назвать хорошей и счастливой. Он отметил множество проблем в латвийском обществе.

По словам Приедитиса, Латвия лишилась национального суверенитета и практически оккупирована чужими войсками. Экономика, образование, здравоохранение и наука находятся в ужасающем состоянии. Правление страны журналист назвал криминально-олигархическим.

Власти накануне выборов многое обещают народу, но на деле это лишь «оптимизация трагедии», ликвидировать которую никто не собирается. Самое страшное, что меняется менталитет молодого поколения, его национальная идентичность.

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Автор: Мария Милкевич
#латвия #приедитис #народная трагедия
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