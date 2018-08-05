Латвийский журналист раскритиковал власти за «народную трагедию» в стране

Советский и латвийский журналист Артур Приедитис заявил, что жизнь латышей нельзя назвать хорошей и счастливой. Он отметил множество проблем в латвийском обществе.

По словам Приедитиса, Латвия лишилась национального суверенитета и практически оккупирована чужими войсками. Экономика, образование, здравоохранение и наука находятся в ужасающем состоянии. Правление страны журналист назвал криминально-олигархическим.

Власти накануне выборов многое обещают народу, но на деле это лишь «оптимизация трагедии», ликвидировать которую никто не собирается. Самое страшное, что меняется менталитет молодого поколения, его национальная идентичность.