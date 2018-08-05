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4:42   5 Августа 2018
Россия

Экспорт сельхозпродукции из Египта в Россию значительно вырос

Экспорт сельхозпродукции из Египта в Россию значительно вырос

Египет наращивает объем экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции в условиях контрсанкций. Об этом рассказал заместитель главы комитета парламента Египта по сельскому хозяйству Хишам аль-Хасри.

Аль-Хасри отметил, что российский рынок наряду с китайским является главнейшим для страны. Поэтому египетские власти спешат воспользоваться контрсанкциями, введенными Россией против ряда европейских стран.

По последним данным Россия покупает больше всего египетских фруктов и овощей. С сентября 2017 по май 2018 года в Россию ввезена сельскохозяйственная продукция стоимостью более 307 миллионов долларов. По результатам текущего года экспорт может увеличиться на четверть по сравнению с предыдущим.

Отметим, что контрсанкции также спровоцировали рост сотрудничества между французскими бизнесменами и российским АПК.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #франция #египет #экспорт #контрсанкции #апк
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