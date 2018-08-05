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4:27   5 Августа 2018
Россия

Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

Ответные санкции России спровоцировали французских бизнесменов на организацию производства на территории РФ. Об этом рассказал гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

В результате контрсанкций импорт французской продукции снизился практически до нуля. Поэтому французы начали открывать производство в России. Однако еще чаще российские предприниматели стали заниматься производством на основе французских технологий, сырья и оборудования.

В различных регионах страны, в частности, в Сибири, стали появляться компании по производству сыров, колбас, паштетов, фуа-гра. Шинский надеется, что у Россия и Франция будут много и плодотворно сотрудничать в сфере переработки продукции АПК.

Отметим, что убытки, которые несет французская экономика от продуктового эмбарго РФ, достигают от 6 до 8 миллиардов евро.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #франция #бизнес #контрсанкции #апк
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