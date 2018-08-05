Мы в соц.сетях:
Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

 Украинский политик заявил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций

Украинский политик заявил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

 Brexit может состояться без сделки с Брюсселем

Brexit может состояться без сделки с Брюсселем
Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

Французский бизнес будет широко взаимодействовать с российским АПК

 Украинский политик заявил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций

Украинский политик заявил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

 Brexit может состояться без сделки с Брюсселем

Brexit может состояться без сделки с Брюсселем
2:59   5 Августа 2018
Россия

Украинский политик заявил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций

Украинский политик заявил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций

Экс-депутат Рады Евгений Филиндаш рассказал по телевидению, что санкции против России вместо того, чтобы ослабить, «парадоксальным образом» укрепили ее.

Политика спросили, почему не действуют санкции. Филиндаш ответил, что Россия в ответ на ограничения начала развивать собственное производство и осуществлять импортозамещение. Никто не учел, что Россия – гигантская страна, обладающая огромными ресурсами, как природными, так и человеческими.

Санкции были введены Западом в связи с украинским конфликтом. Но Москва дала понять, что беседовать с ней на языке санкций непродуктивно, и не раз напоминала, что конфликт происходит внутри Украины, участие же России ограничивается гуманитарной сферой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #санкции #филиндаш
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...