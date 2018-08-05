Экс-депутат Рады Евгений Филиндаш рассказал по телевидению, что санкции против России вместо того, чтобы ослабить, «парадоксальным образом» укрепили ее.

Политика спросили, почему не действуют санкции. Филиндаш ответил, что Россия в ответ на ограничения начала развивать собственное производство и осуществлять импортозамещение. Никто не учел, что Россия – гигантская страна, обладающая огромными ресурсами, как природными, так и человеческими.

Санкции были введены Западом в связи с украинским конфликтом. Но Москва дала понять, что беседовать с ней на языке санкций непродуктивно, и не раз напоминала, что конфликт происходит внутри Украины, участие же России ограничивается гуманитарной сферой.