На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

На параде в честь 81-й годовщины создания Боливарской нацгвардии в столице Венесуэлы на президента Мадуро было совершено покушение. Во время его выступления рядом взорвался беспилотник.

Ни президент, ни члены правительства не пострадали, однако несколько кадетов получили ранения. Мадуро был эвакуирован с места происшествия.

В соцсетях появился отрывок телевизионной трансляции с кадрами выступления Мадуро и разбегающегося строя солдат.

Позднее СМИ сообщили, что летательных аппаратов было несколько.

Также отмечается, что Мадуро собирается вновь выйти к народу с речью.