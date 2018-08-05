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2:41   5 Августа 2018
Весь мир

На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

На параде в честь 81-й годовщины создания Боливарской нацгвардии в столице Венесуэлы на президента Мадуро было совершено покушение. Во время его выступления рядом взорвался беспилотник.

Ни президент, ни члены правительства не пострадали, однако несколько кадетов получили ранения. Мадуро был эвакуирован с места происшествия.

В соцсетях появился отрывок телевизионной трансляции с кадрами выступления Мадуро и разбегающегося строя солдат.

Позднее СМИ сообщили, что летательных аппаратов было несколько.

Также отмечается, что Мадуро собирается вновь выйти к народу с речью.

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Автор: Мария Милкевич
#покушение #венесуэла #мадуро
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