Мы в соц.сетях:
Кузнецова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации

Кузнецова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации

 Путин попросил поспешить с созданием культурного пространства в Севастополе

Путин попросил поспешить с созданием культурного пространства в Севастополе
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

 Brexit может состояться без сделки с Брюсселем

Brexit может состояться без сделки с Брюсселем
Кузнецова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации

Кузнецова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации

 Путин попросил поспешить с созданием культурного пространства в Севастополе

Путин попросил поспешить с созданием культурного пространства в Севастополе
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

На президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение

 Brexit может состояться без сделки с Брюсселем

Brexit может состояться без сделки с Брюсселем
2:24   5 Августа 2018
Весь мир

Brexit может состояться без сделки с Брюсселем

Brexit может состояться без сделки с Брюсселем

Британский министр внешней торговли Лиам Фокс сообщил в интервью The Sunday Times, что неуступчивость Европейской комиссии приведет к Brexit без договоренности об условиях.

Вероятность такого исхода расценивается политиком как 60 % к 40 %.

Двое из трех министров, управлявших страной после референдума о выходе из ЕС, ушли в отставку, посчитав разработанный кабмином план дальнейших отношений с Брюсселем не соответствующим воле большинства граждан.

Переговоры между Британией и Евросоюзом длятся с 19 июня 2017 года и должны завершиться в ноябре 2018 года. Дата самого Brexit намечена на 29 марта 2019 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #великобритания #brexit #брюссель #брексит #лиам фокс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...