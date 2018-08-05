Brexit может состояться без сделки с Брюсселем

Британский министр внешней торговли Лиам Фокс сообщил в интервью The Sunday Times, что неуступчивость Европейской комиссии приведет к Brexit без договоренности об условиях.

Вероятность такого исхода расценивается политиком как 60 % к 40 %.

Двое из трех министров, управлявших страной после референдума о выходе из ЕС, ушли в отставку, посчитав разработанный кабмином план дальнейших отношений с Брюсселем не соответствующим воле большинства граждан.

Переговоры между Британией и Евросоюзом длятся с 19 июня 2017 года и должны завершиться в ноябре 2018 года. Дата самого Brexit намечена на 29 марта 2019 года.