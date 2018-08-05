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2:03   5 Августа 2018
Россия

Кузнецова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации

Кузнецова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации

Российская теннисистка победила немецкую спортсменку Андреа Петкович в полуфинале WTA в Вашингтоне со счетом 6:2, 6:2.

В воскресенье состоится финальная встреча между Кузнецовой и спортсменкой, которая победит в паре Чжэн Сайсай (Китай) – Донна Векич (Хорватия).

Светлана Кузнецова 17 раз выходила на первое место на турнирах WTA и дважды становилась победительницей на турнирах Большого шлема. Однако в последний раз она проиграла в финальном матче WTA другой россиянке Елене Весниной. Это было в прошлом году.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

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Автор: Мария Милкевич
#теннис #кузнецова #wta
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