Кузнецова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации

Российская теннисистка победила немецкую спортсменку Андреа Петкович в полуфинале WTA в Вашингтоне со счетом 6:2, 6:2.

В воскресенье состоится финальная встреча между Кузнецовой и спортсменкой, которая победит в паре Чжэн Сайсай (Китай) – Донна Векич (Хорватия).

Светлана Кузнецова 17 раз выходила на первое место на турнирах WTA и дважды становилась победительницей на турнирах Большого шлема. Однако в последний раз она проиграла в финальном матче WTA другой россиянке Елене Весниной. Это было в прошлом году.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.