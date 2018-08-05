Путин попросил поспешить с созданием культурного пространства в Севастополе

Ольга Голодец представила президенту проект культурного пространства в Севастополе. Путин сказал, чтобы строительство не затягивали.

Пространство будет состоять из театра, хореографического училища, музейного комплекса, киноконцертного комплекса и жилого комплекса для персонала центра. В разработке участвуют профессионалы из Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея.

Под этот грандиозный проект уже выделены земли, находящиеся сейчас в плачевном состоянии. В начале следующего года планируется закончить проекты и приступить к строительству. По словам губернатора Дмитрия Овсянникова, это будет фактически центральный парк города.

Главной целью создания культурного пространства в Севастополе, отметила Голодец, является возвращение «столичности» городу, в котором жило и творило огромное количество талантливых людей.