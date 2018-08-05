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0:41   5 Августа 2018
Россия

Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

Закон предполагает введение электронного документооборота. Появится такой ресурс как личный кабинет.

Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

По закону можно будет отложить уплату таможенного платежа на месяц, время проведения таможенного досмотра изменено с десяти до одного дня. Устанавливается максимальное время проведения таможенных экспертиз – четыре месяца. Результаты проверок можно будет обжаловать.

Закон был принят в связи с началом действия Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года.

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Автор: Мария Милкевич
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