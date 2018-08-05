Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

Закон предполагает введение электронного документооборота. Появится такой ресурс как личный кабинет.

Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

По закону можно будет отложить уплату таможенного платежа на месяц, время проведения таможенного досмотра изменено с десяти до одного дня. Устанавливается максимальное время проведения таможенных экспертиз – четыре месяца. Результаты проверок можно будет обжаловать.

Закон был принят в связи с началом действия Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года.