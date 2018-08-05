Мы в соц.сетях:
Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

 Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя

Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны
Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

 Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя

Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны
0:10   5 Августа 2018
Весь мир

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны

Десятки тысяч израильтян вышли на акцию протеста против принятого парламентом закона о еврейском характере государства Израиль.

К людям обратились с речью экс-глава Минюста Ципи Ливни, мэр столицы Рон Хульдаи, лидер друзской общины Израиля Муафак Тариф. Все они считают, что необходимо признать Израиль еврейским национальным государством, дающим одинаковые права всем своим гражданам.

Закон определяет Израиль как государство евреев с государственным языком иврит, закрепляет право евреев на переезд в Израиль, всесторонне поощряет развитие еврейских поселений.

Однако израильские друзы сочли этот закон «дискриминационным» и подали обращение в Верховный суд Израиля с требованием о его пересмотре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#израиль #протесты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...