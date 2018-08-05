В столице Израиля протестуют против закона о характере страны

Десятки тысяч израильтян вышли на акцию протеста против принятого парламентом закона о еврейском характере государства Израиль.

К людям обратились с речью экс-глава Минюста Ципи Ливни, мэр столицы Рон Хульдаи, лидер друзской общины Израиля Муафак Тариф. Все они считают, что необходимо признать Израиль еврейским национальным государством, дающим одинаковые права всем своим гражданам.

Закон определяет Израиль как государство евреев с государственным языком иврит, закрепляет право евреев на переезд в Израиль, всесторонне поощряет развитие еврейских поселений.

Однако израильские друзы сочли этот закон «дискриминационным» и подали обращение в Верховный суд Израиля с требованием о его пересмотре.