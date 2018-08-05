Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удовлетворен тем, как работают новые ввозные пошлины на импортные товары.
Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter в субботу.
Эффективность тарифов, по его словам, превысила ожидания. Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца, и Пекин уже ведет переговоры с США, отметил Трамп. Американский рынок сильнее, чем когда-либо, и будет демонстрировать резкий рост после того, как эти торговые сделки будут успешно пересмотрены.