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В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

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0:13   5 Августа 2018
Весь мир

Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удовлетворен тем, как работают новые ввозные пошлины на импортные товары.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter в субботу.

Эффективность тарифов, по его словам, превысила ожидания. Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца, и Пекин уже ведет переговоры с США, отметил Трамп. Американский рынок сильнее, чем когда-либо, и будет демонстрировать резкий рост после того, как эти торговые сделки будут успешно пересмотрены.   

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #пошлины
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