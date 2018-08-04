Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя

Стивен Сигал, американский актер с российским гражданством, высказался по поводу своего нового поста спецпредставителя МИД. Он рад, что будет заниматься налаживанием российско-американских гуманитарных отношений.

Сигал заявил, что ранее уже вносил свой вклад в отношения между Америкой и Россией как частное лицо. Он благодарен за то, что отныне сможет заниматься этим официально, и будет делать все возможное для улучшения ситуации. Действовать он будет в области искусства и культуры.

В Министерстве подчеркнули, что новая должность Сигала не подразумевает никакой оплаты.

Напомним, что Сигал имеет гражданство РФ с 2016 года наравне с американским и сербским.