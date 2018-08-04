Мы в соц.сетях:
Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

 Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя

Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны
Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

Путин подписал указ об оптимизации таможенных процедур

 Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя

Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны

В столице Израиля протестуют против закона о характере страны
23:47   4 Августа 2018
Россия

Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя

Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя

Стивен Сигал, американский актер с российским гражданством, высказался по поводу своего нового поста спецпредставителя МИД. Он рад, что будет заниматься налаживанием российско-американских гуманитарных отношений.

Сигал заявил, что ранее уже вносил свой вклад в отношения между Америкой и Россией как частное лицо. Он благодарен за то, что отныне сможет заниматься этим официально, и будет делать все возможное для улучшения ситуации. Действовать он будет в области искусства и культуры.

В Министерстве подчеркнули, что новая должность Сигала не подразумевает никакой оплаты.

Напомним, что Сигал имеет гражданство РФ с 2016 года наравне с американским и сербским.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #мид рф #спецпредставитель #сигал
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...