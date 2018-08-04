Трамп доволен действием торговых пошлин в отношении Китая

Президент США заявил в своем Twitter, что вопреки чьим-либо предположениям пошлины действуют отлично. За последние четыре месяца рынок КНР упал более чем на четверть.

Позиции американского рынка, по утверждению Трампа, сейчас сильны как никогда прежде, и дальше будет только лучше.

Трамп много раз говорил о своем недовольстве дефицитом в торговле с Китаем. Однако в июне по причине кражи КНР американских технологий были установлены двадцатипятипроцентные пошлины на китайский импорт. Пекин тут же ответил аналогичными действиями в отношении товаров из Америки.

Далее на торговых переговорах американский представитель Роберт Лайтхайзер сообщил о составлении нового перечня товаров из КНР на сумму 200 млрд долларов для установки десятипроцентных пошлин. Недавно Трамп предложил также повысить эти пошлины до 25 %.