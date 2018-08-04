Посол РФ: Многие страны не верят в британскую версию по Солсбери

В числе представителей стран вне западного блока никто не верит в версию по делу Солсбери, представленную официальным Лондоном.

Об этом сообщил посол России в Британии Александр Яковенко.

Утром 4 июля текущего года в Эймсбери два человека оказались в больнице после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших в результате погибла, а мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде пр этом отмечают, что они отравились тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.