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Сигал выразил благодарность МИД РФ за должность специального представителя
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
Трамп положительно оценил влияние ввозных пошлин на американскую экономику

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23:29   4 Августа 2018
Весь мир

Посол РФ: Многие страны не верят в британскую версию по Солсбери

Посол РФ: Многие страны не верят в британскую версию по Солсбери

В числе представителей стран вне западного блока никто не верит в версию по делу Солсбери, представленную официальным Лондоном.

Об этом сообщил посол России в Британии Александр Яковенко. 

Утром 4 июля текущего года в Эймсбери два человека оказались в больнице после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших в результате погибла, а мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде пр этом отмечают, что они отравились тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #британия #политика #солсбери
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