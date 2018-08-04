В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон одобрил изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие увеличение тюремного срока за призывы к терроризму с 10 до 15 лет.

Имеется в виду максимальный срок за пропаганду терроризма в социальных сетях и публичное оправдание деятельности террористических группировок.

Напомним, ранее в Таджикистане автомобиль наехал на семерых велосипедистов, четверо из них погибли. Жертвы оказались иностранцами. Генпрокуратура назвала случившееся терактом, целью которого было дестабилизировать ситуацию и опорочить страну на мировой арене. Было установлено, что наезд осуществили экстремисты из террористической организации «Партия исламского возрождения Таджикистана».