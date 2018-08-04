Госдеп США решил не комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ
Государственный департамент США оставил без комментариев назначение имеющего российской гражданство американского актера Стивена Сигала специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Об этом в субботу сообщает РИА Новости со сыллкой на представителя Госдепа.
Ранее появилось сообщение о том, что голливудский актер был назначен специальным представителем российского ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Он должен содействовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Вашингтона в гуманитарной сфере, в том числе контакты сторон в культурной и общественной сферах. Денежного вознаграждения данная должность не предполагает, отметили в МИД РФ.