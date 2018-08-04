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 Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
Госдеп США решил не комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

Госдеп США решил не комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

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22:49   4 Августа 2018
Весь мир

Госдеп США решил не комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

Госдеп США решил не комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

Государственный департамент США оставил без комментариев назначение имеющего российской гражданство американского актера Стивена Сигала специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости со сыллкой на представителя Госдепа.

Ранее появилось сообщение о том, что голливудский актер был назначен специальным представителем российского ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Он должен содействовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Вашингтона в гуманитарной сфере, в том числе контакты сторон в культурной и общественной сферах. Денежного вознаграждения данная должность не предполагает, отметили в МИД РФ.

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Автор: Алла Ларионова
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