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Высылка российских дипломатов из Британии усложнила работу посольства

Высылка российских дипломатов из Британии усложнила работу посольства

 Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

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22:55   4 Августа 2018
Россия

Высылка российских дипломатов из Британии усложнила работу посольства

Высылка российских дипломатов из Британии усложнила работу посольства

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что высылка представителей российской дипмиссии из Великобритании серьезно усложнила работу посольства.

Страну покинули 23 дипломата, и теперь в российском посольстве физически не хватает людей. Стало очень сложно выполнять все необходимые функции, основная из которых – помощь гражданам РФ.

О высылке российских дипломатов было объявлено в конце марта Канадой, США и некоторыми странами ЕС. Поводом послужило дело об отравлении Скрипалей.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #дипмиссия #яковенко #скрипали
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