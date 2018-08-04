Высылка российских дипломатов из Британии усложнила работу посольства

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что высылка представителей российской дипмиссии из Великобритании серьезно усложнила работу посольства.

Страну покинули 23 дипломата, и теперь в российском посольстве физически не хватает людей. Стало очень сложно выполнять все необходимые функции, основная из которых – помощь гражданам РФ.

О высылке российских дипломатов было объявлено в конце марта Канадой, США и некоторыми странами ЕС. Поводом послужило дело об отравлении Скрипалей.