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В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму
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22:24   4 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

«Десятками миллионов гривен» оценил убытки от простоя украинского имущества в Крыму и на Донбассе глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Речь идет о собственности «Укрзализныци», «Украэроруха», «Укрпочты», а также морских портов.

Ранее Омелян высказался о потерях, которые понесет Украина в результате постройки Крымского моста. Тогда прозвучала цифра 0,5 млрд гривен в год. Это, по словам министра, только прямые убытки, непрямые же насчитывают миллиарды. Омелян отметил, что ведутся тщательные подсчеты, и итоговая сумма будет предъявлена России.

Однако доктор юридических наук Дмитрий Лабин заявил, что подобный иск вряд ли будет принят к рассмотрению в каком-либо суде.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #донбасс #украина #крым #омелян #крымский мост
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