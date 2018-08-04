Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

«Десятками миллионов гривен» оценил убытки от простоя украинского имущества в Крыму и на Донбассе глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Речь идет о собственности «Укрзализныци», «Украэроруха», «Укрпочты», а также морских портов.

Ранее Омелян высказался о потерях, которые понесет Украина в результате постройки Крымского моста. Тогда прозвучала цифра 0,5 млрд гривен в год. Это, по словам министра, только прямые убытки, непрямые же насчитывают миллиарды. Омелян отметил, что ведутся тщательные подсчеты, и итоговая сумма будет предъявлена России.

Однако доктор юридических наук Дмитрий Лабин заявил, что подобный иск вряд ли будет принят к рассмотрению в каком-либо суде.