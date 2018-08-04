Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери

В ходе расследования случившегося в марте этого года в Солсбери уничтожаются практически все улики с семьей Скрипалей.

Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью телевизионному каналу «Россия 24». Дипломат отметил, что обеспокоен сложившейся ситуацией, которая не позволяет российской стороне проверить результаты расследования на достоверность.

Яковенко добавил, что российские специалисты готовы прибыть в Соединенное Королевство с целью проведения совместного расследования по отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Кроме того, выразил надежду на скорую встречу с новым главой британского МИД Джереми Хантом.