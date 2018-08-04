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Высылка российских дипломатов из Британии усложнила работу посольства

Высылка российских дипломатов из Британии усложнила работу посольства

 Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

 Украина заявила о потере «десятков миллионов гривен» на Донбассе и в Крыму

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22:20   4 Августа 2018
Россия

Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери

В ходе расследования случившегося в марте этого года в Солсбери уничтожаются практически все улики с семьей Скрипалей.

Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью телевизионному каналу «Россия 24». Дипломат отметил, что обеспокоен сложившейся ситуацией, которая не позволяет российской стороне проверить результаты расследования на достоверность.

Яковенко добавил, что российские специалисты готовы прибыть в Соединенное Королевство с целью проведения совместного расследования по отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Кроме того, выразил надежду на скорую встречу с новым главой британского МИД Джереми Хантом.

 

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Автор: Алла Ларионова
#политика #посол рф #дело скрипалей
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