Президент Путин одобрил закон о сносе самостроя

Путин подписал документ, устанавливающий правила сноса самовольных построек. Текст размещен на сайте правовой информации.

В законе объясняется термин «самовольная постройка». Если человек не мог заранее знать, что участок не соответствует требованиям, получил все разрешения и строил добросовестно, то такая постройка самовольной не признается.

Если же было заранее известно, что территория непригодна для строительства, но сооружение все же было возведено, то в соответствии с новым законом в течение срока от полугода до трех лет собственник участка может его исправить либо же снести.

Если же никакое решение так и не было принято, земельный участок будет изъят у владельца.

Сообщается, что новый закон повышает уровень защищенности граждан в суде.