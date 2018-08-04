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Российский посол заявил об уничтожении улик по инциденту в Солсбери
В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

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22:04   4 Августа 2018
Россия

Президент Путин одобрил закон о сносе самостроя

Президент Путин одобрил закон о сносе самостроя

Путин подписал документ, устанавливающий правила сноса самовольных построек. Текст размещен на сайте правовой информации.

В законе объясняется термин «самовольная постройка». Если человек не мог заранее знать, что участок не соответствует требованиям, получил все разрешения и строил добросовестно, то такая постройка самовольной не признается.

Если же было заранее известно, что территория непригодна для строительства, но сооружение все же было возведено, то в соответствии с новым законом в течение срока от полугода до трех лет собственник участка может его исправить либо же снести.

Если же никакое решение так и не было принято, земельный участок будет изъят у владельца.

Сообщается, что новый закон повышает уровень защищенности граждан в суде.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #закон #самострой #самовольные постройки
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