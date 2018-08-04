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В Таджикистане увеличили тюремный срок за призывы к терроризму

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21:40   4 Августа 2018
Россия

Россиянин Колесников поставил мировой рекорд на ЧЕ в заплыве на спине на 50 метров

Россиянин Колесников поставил мировой рекорд на ЧЕ в заплыве на спине на 50 метров

Климент Колесников получил золотую медаль Чемпионата Европы в Глазго в заплыве на спине на 50 метров. Он преодолел дистанцию за 24 секунды, побив тем самым мировой рекорд.

Второе место занял спортсмен из Румынии Роберт-Андрей Глинта, третье – пловец из Ирландии Райан Шейн. Также России досталось четвертое место, его завоевал Владимир Морозов.

Прежний рекорд поставил в 2009 году спортсмен из Великобритании Лиам Тэнкок в Риме на Чемпионате мира. Его время составило 24,04 секунды.

Золото Колесникова – уже пятая медаль за плавание, которую получили россияне на этом соревновании. Если говорить о всех дисциплинах Чемпионала Европы (гребля, прыжки в воду, гольф, маунтинбайк, спортивная гимнастика и т. д.), то России принадлежит 12 медалей. 

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Автор: Мария Милкевич
#мировой рекорд #плавание #золото #чемпионат европы #колесников
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