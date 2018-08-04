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 Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России
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21:18   4 Августа 2018
Россия

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России

Знаменитый голливудский актер Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

Соответствующая информация появилась на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook в субботу. Отмечается, что в задачи Сигала отныне входит содействие дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, в том числе и взаимодействие в области культуры, искусства, а также общественных и молодежных обменов.

Напомним, актер получил гражданство РФ в 2016 году.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #рф #мид #сигал
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