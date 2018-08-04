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Ребенок стал жертвой аварии под Одессой
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21:15   4 Августа 2018
Россия

Посольство РФ сообщило о трудностях с оформлением виз в Британию

Посольство РФ сообщило о трудностях с оформлением виз в Британию

Российский посол заявил, что в настоящее время сотрудники посольства не могут получить визы для выезда в Великобританию. На получение документа в среднем уходит год-полтора.

Ранее сообщалось о трудностях с получением визы в США у семьи российского летчика Виктора Ярошенко, который находится там в тюремном заключении. Его супруга рассказала, что родственники не успели оформить визы, и поездку пришлось отложить на неопределенный срок.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #великобритания #сша #посольство #ярошенко #виза
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