Пять человек пострадали в Ижевске из-за наезда автомобиля на остановку

В Ижевске автомобиль наехал на остановку, в результате чего пострадало пять человек, четверо из них являются подростками.

Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя подразделения пропаганды безопасности движения ГИБДД Удмуртии Вениамина Вычужанина. Он сказал, что инцидент произошел примерно в 16.50 (15.50 мск). По данным Вычужанина, водитель автомобиля Mazda после выезда на встречную полосу столкнулся с автомобилем BMW. После это BMW врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате происшествия пострадал сам водитель BMW и четыре подростка, которые ждали транспорт. Пострадавших доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили домой. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.