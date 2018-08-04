Мы в соц.сетях:
Россиянин Колесников поставил мировой рекорд на ЧЕ в заплыве на спине на 50 метров

Россиянин Колесников поставил мировой рекорд на ЧЕ в заплыве на спине на 50 метров

 Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России
Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

 Ребенок стал жертвой аварии под Одессой

Ребенок стал жертвой аварии под Одессой
Минимум 14 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

Минимум 14 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

 НАТО построит первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине

НАТО построит первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине
Россиянин Колесников поставил мировой рекорд на ЧЕ в заплыве на спине на 50 метров

Россиянин Колесников поставил мировой рекорд на ЧЕ в заплыве на спине на 50 метров

 Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России
Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

 Ребенок стал жертвой аварии под Одессой

Ребенок стал жертвой аварии под Одессой
Минимум 14 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

Минимум 14 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

 НАТО построит первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине

НАТО построит первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине
20:07   4 Августа 2018
Весь мир

НАТО построит первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине

НАТО построит первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине

Руководство НАТО приняло решение построить первую авиационную базу на западных Балканах в центральной Албании. Об этом рассказал в Facebook премьер-министр страны Эди Рама.

Глава албанского правительства уточнил, что базу начнут строить в городе Кучва, который с 1950 по 1990 годы носил названием Сталин. Проект реализуют на территории старого военного аэродрома в центре государства. На своей странице в соцсети Рама написал, что НАТО вложит более 50 миллионов евро только на первой стадии проекта.

Премьер-министр уточнил, что проект начнут реализовывать в течение года. Рама отметил, что Кучва станет базой для ВВС. Он уверен, что такая инвестиция НАТО внесет новые стандарты в албанские вооруженные силы. Албания состоит в альянсе с апреля 2009 года.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#нато #албания #весь мир #авиабаза
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...