НАТО построит первую авиабазу на Балканах в бывшем Сталине

Руководство НАТО приняло решение построить первую авиационную базу на западных Балканах в центральной Албании. Об этом рассказал в Facebook премьер-министр страны Эди Рама.

Глава албанского правительства уточнил, что базу начнут строить в городе Кучва, который с 1950 по 1990 годы носил названием Сталин. Проект реализуют на территории старого военного аэродрома в центре государства. На своей странице в соцсети Рама написал, что НАТО вложит более 50 миллионов евро только на первой стадии проекта.

Премьер-министр уточнил, что проект начнут реализовывать в течение года. Рама отметил, что Кучва станет базой для ВВС. Он уверен, что такая инвестиция НАТО внесет новые стандарты в албанские вооруженные силы. Албания состоит в альянсе с апреля 2009 года.