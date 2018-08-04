Минимум 14 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

В округе Кохат на севере Пакистана произошло ДТП. Погибших насчитывается как минимум 14 человек, еще около 30 получили ранения. О происшествии сообщило в субботу печатное издание Dawn со ссылкой на полицию страны.

Газета передает информацию, что водитель рейсового автобуса столкнулся с нефтевозом, в результате чего оба перевернулись. Причина и виновник аварии в данный момент устанавливаются. Сразу после инцидента пострадавших, среди которых двое детей, доставили в ближайшие больницы. Власти страны расследуют случившееся.