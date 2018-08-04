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 Литовский премьер осудил участие молодежи в российских фестивалях

Литовский премьер осудил участие молодежи в российских фестивалях
19:34   4 Августа 2018
Весь мир

Литовский премьер осудил участие молодежи в российских фестивалях

Литовский премьер осудил участие молодежи в российских фестивалях

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис раскритиковал поездки молодежи на фестивали России. Такое заявление он сделал в интервью Ziniu radijas.

Сквернялис считает, что молодежь Литвы может оказаться «рядом с какими-то памятниками или на неприемлемых для нее мероприятиях». Литовский политик заявил, что жителей страны по их наивности хотят втянуть в «пропагандные шоу». Глава правительства сделал такое заявление из-за приглашения мэра Плунгеского района Аудрюса Клишониса на международный фестиваль «Новый мир» в Красногорск. Оно было адресовано местной молодежи. Клюшонис рассказал, что делегация района сможет представить свою страну в России и познакомить русских с литовским мнением.

Сквернялис занимает пост главы правительства Литвы с 2016 года. В 2008 году Саулюс Сквернялис стал заместителем генерального комиссара литовской полиции. В 2011 году его назначили генеральным комиссаром. В 2014 году он занял пост министра внутренних дел.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #литва #фестиваль #сквернялись
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