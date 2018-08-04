В аэропорту Брюсселя приземлился лайнер с отказавшим двигателем

Лайнер A319 успешно приземлился на одном работающем двигателе. Аварийную посадку он совершил в международном аэропорту Брюсселя. Летательный аппарат принадлежит компании Brussels Airlines.

Агентство Belga сообщило информацию, что при вылете из аэропорта бельгийской столицы в один из двигателей самолета попала птица, что привело к его отказу. Самолет направлялся в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Командир лайнера, чтобы избежать паники среди пассажиров, предупредил, что из-за технической неполадки он вынужден развернуть лайнер на посадку. Никто не пострадал.

Аэробус А319 — это укороченная версия пассажирского лайнера Аэробус А320 с увеличенной дальностью полета. Авиакомпании успешно эксплуатируют его с 1999 года.