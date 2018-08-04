Кадыров заявил о невиновности осужденного в убийстве Бурданова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что приговоренный к сроку за убийство полковника Юрия Буданова житель Чечни Юсуп Темирханов, который в пятницу скончался в омской тюрьме, не причастен к преступлению.

Об этом он сообщил журналистам в субботу. Кадыров присутствовал на похоронах Темирханова в родовом селении покойного и выразил соболезнования его семье. Темирханов в пятницу умер в больнице после продолжительной болезни. Туда куда его перевели из колонии из-за состояния здоровья. Кадыров сказал, что в Чечне Темирханова считают невиновной жертвой. Глава Чечни заявил, что добьется справедливости по этому делу. Также он убежден, что правоохранительным органам следует объективно рассматривать дела в отношении чеченских жителей, соблюдая Конституцию.

Темирханова осужден пять лет назад на 15 лет тюремного заключения за убийство Буданова, которое он совершил в июне 2011 года. Темирханов несколько раз выстрелил в экс-полковника в центре Москвы. Убийство Бурданова урожнцем Чечни стало одним из самых громких преступлений за современную российскую историю. Российского военного Юрия Буданова в 2000 году обвинили в изнасиловании и убийстве 18-летней чеченской жительницы Эльзы Кунгаевой во время военных действий. Его лишили звания в 2003 году. Он вышел на свободу через шесть лет по УДО.