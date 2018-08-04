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18:00   4 Августа 2018
Россия

Российские гимнастки победили в командном турнире на ЧЕ

Российские гимнастки победили в командном турнире на ЧЕ

Российская женская сборная по спортивной гимнастике победила в финале командного турнира на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта, который в настоящее время проходит в Глазго.

В субботу спортсменке удалось набрать 165,195 балла. Второе место заняли француженки, которые набрали 161,131 балла. Бронза досталась девушкам из Нидерландов, в активе которых оказалось 159,563 балла.

Сборную России на чемпионате Европы представляют Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Ульяна Перебиносова, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова.

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Автор: Алла Ларионова
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