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 Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен

Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен
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СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ
17:48   4 Августа 2018
Россия

Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен

Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен

Центробанк сообщил о том, что предоставление доступа коллекторским агентствам к базе данных Единой биометрической системе (ЕБС) действующим законодательством РФ не предусмотрено.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба заместителя думской главы фракции ЛДПР, председателя комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ярослава Нилова заявила о том, что он обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, призывая не позволить коллекторским агентствам получить доступ к ЕБС.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #коллекторы #центробанк #ебс
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