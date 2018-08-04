Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен

Центробанк сообщил о том, что предоставление доступа коллекторским агентствам к базе данных Единой биометрической системе (ЕБС) действующим законодательством РФ не предусмотрено.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба заместителя думской главы фракции ЛДПР, председателя комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ярослава Нилова заявила о том, что он обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, призывая не позволить коллекторским агентствам получить доступ к ЕБС.