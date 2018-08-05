Самолет с телами журналистов, погибших в ЦАР, приземлился в Шереметьево

Борт прибыл в 00.30 по Москве в воскресенье, 5 августа.

Как пишут Nation News со ссылкой на источник, тела погибших журналистов отправят на судебную экспертизу. В Центральноафриканской республике ее не провели. Самолет оплатила одна из компаний африканской страны.

Тела россиян Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля нашли в ночь на 31 июля. В Министерстве иностранных дел России сообщили, что поездку журналисты в африканскую страну оформили как туристическую. Известно, что в ЦАР они находились по заданию редакции одного из СМИ, снимая репортаж для издания. За помощью и аккредитацией к правительству государства россияне не обращались.

Журналисты находились в ЦАР как «гуманитарные добровольцы». Аккредитацию на это им якобы выдали в ООН. В ведомстве эту информацию опровергли, пишет afriquemedia.tv.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «убийство». За ситуацией лично следит глава МИД РФ Сергей Лавров.